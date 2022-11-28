Израильские ученые нашли новый способ защититься от вирусов

Исследователи из Израиля создали устройство, которое должно помочь человеку защититься от вирусов и бактерий.

Об этом сообщает издание Times of Israel.

Ученые изобрели «маску из воздуха», точнее маленькое устройство с батарейным питанием, которое помещается на бейсболку и выпускает воздух перед лицом человека со скоростью 30 километров в час, создавая «воздушную завесу».

Исследователи говорят, что такой «щит» блокирует около 62 процентов вирусных капель, направленных в сторону человека, а также 99 процентов частиц, направленных от владельца устройства к окружающим.

Тестирование проводилось с использованием частиц разного размера, которые имитируют движение вирусных капель и аэрозолей — крошечных кусочков телесной жидкости, что могут переносить коронавирус или другие вирусы.

Профессор Израильского технологического института Технион и соруководитель исследования Моше Шохам отметил, что «воздушная маска» фильтрует воздух, повышая защиту организма от бактерий, блокируя капли и аэрозоли, переносящие вирус.

Компания Wisdome Wearables вскоре начнет производство устройств, и ожидается, что они поступят в продажу в течение нескольких месяцев.

«Курсор» писал ранее, что ученые из Университета Дьюка создали видео в реальном времени, на котором запечатлены бешеные движения одного вируса, пытающегося заразить клетку. На видео показана часть процесса, которую обычно трудно увидеть.

Еще мы писали, что исследователи рассказали о вирусе, который в будущем может стать причиной новой, более опасной пандемии, чем COVID-19.