Израильская компания участвует в конкурсе на создание танка для Индии

Компания собирается предложить на конкурс свою модель танка со 120-мм пушкой.

Elbit Systems — израильская компания по разработке и модернизации различных видов вооружения приняла участие в конкурсе на создание основного боевого танка для индийской армии.

Об этом сообщает издание «Детали».

Новыми танками Индия хочет заменить российские образцы Т-72, которые уже устарели. Эксперты говорят, что объем проекта внушительный — примерно 350 танков. Предполагалось, что замена техники начнется в 2025–2027 годах.

В конкурсе Future Ready Combat Vehicle «Будущая боевая машина» израильская компания хочет предложить свою модель танка со 120-мм пушкой. У него будет полностью автоматическое заряжение, а это позволит сократить экипаж до 3-х человек.

Вес танка будет составлять 30 тонн, а это в 2 раза меньше, чем сейчас весят израильские танки «Маркава».

Если Elbit Systems победит на конкурсе, тогда производство «Сабра» (так назвали боевую машину) развернут на заводах в Индии.

«Курсор» писал ранее, что компания Elbit Systems заключила контракт с Королевским флотом Таиланда на сумму 120 миллионов долларов. Беспилотные авиационные системы (UAS) Hermes 900 поставят в течение трех лет.

Еще мы писали, что израильский производитель оружия Elbit Systems подписал две международные сделки на сумму более 150 миллионов долларов.