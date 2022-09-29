Израильская Elbit Systems поставит Королевскому флоту Таиланда беспилотники на 120 миллионов долларов

Компания Elbit Systems заключила контракт с Королевским флотом Таиланда на сумму 120 миллионов долларов. Беспилотные авиационные системы (UAS) Hermes 900 поставят в течение трех лет.

Представители организации заявили, что в соответствии с соглашением ожидается выполнение контракта по предоставлению БПЛА Hermes 900 Maritime с морским радаром, электрооптической полезной нагрузкой, спутниковой связью, сбрасываемыми надувными спасательными плотами и другими возможностями.

Об этом 29 сентября сообщается на официальном сайте компании.

Этот тип беспилотников предназначен для того, чтобы позволить Королевскому военно-морскому флоту Таиланда выполнять миссии как в открытом море, так и в прибрежной зоне, доминировать на обширных участках моря и протяженных береговых линиях. Летальные аппараты смогут осуществлять поддержку и связь с действующими судами и выполнять гражданские задачи, такие как поиск и спасение на море, идентификацию подозрительных действий и потенциальных угроз.

Elbit Systems продала БАС семейства Hermes более чем 20 клиентам из Израиля, Великобритании, Швейцарии, Канады, ООН, Европейского союза, Бразилии, Чили и Мексики. Генеральный менеджер Elbit Systems Aerospace Йорама Шмуэли назвал новый контракт еще одним вотумом доверия семейству беспилотных летательных аппаратов Hermes: «Мы наблюдаем растущий спрос во всем мире на наши беспилотные решения, которые способны эффективно интегрироваться с оперативной деятельностью пилотируемых сил по всему миру в областей деятельности, направленных на устранение широкого спектра развивающихся угроз».

Elbit Systems работает в области аэрокосмических, наземных и военно-морских систем, командования, управления, связи, компьютеров, разведывательного наблюдения и рекогносцировки. Она специализируется на разработке беспилотных авиационных систем, современной электрооптики, электрооптических космических систем.

Ранее «Курсор» сообщал, что Швейцария закупит у Израиля гражданские беспилотники.