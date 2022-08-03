Израильская компания заключила крупную сделку с Volkswagen

Израильская Innoviz рассчитывает поставить от 5 до 8 миллионов единиц LiDAR для Volkswagen Group в течение восьми лет.

Израильская фирма Innoviz Technologies — разработчик технологии трехмерного лазерного сканирования пространства LiDAR, которые используются для создания систем беспилотного управления автомобиля, заключила крупный контракт с немецкой компанией Volkswagen.

Об этом сообщает издание Times of Israel.

Израильский производитель будет поставлять немецкому концерну датчики и программное обеспечение LiDAR для подразделения автономных транспортных средств VW под названием CARIAD. Сумма сделки составляет около 4 миллиардов долларов.

Отмечается, что Innoviz Technologies планирует в течение 8 лет, начиная с 2025 года, поставить компании от 5 до 8 млн единиц LiDAR.

В компании Volkswagen отмечают, что новое программное обеспечение позволит сделать автомобили более устойчивыми и безопасными.

Датчики LiDAR позволяют обнаруживать и идентифицировать объекты с помощью света и определять расстояние до них. Данный прибор при помощи лазерного излучателя сканирует окружающее пространство.

Продукты компании InnovizOne и InnovizTwo специально разработаны для использования в автомобильной промышленности и для массового производства.

«Курсор» писал ранее, что Volkswagen объявил об отзыве более 43 000 автомобилей различных моделей из-за неисправности камер заднего хода. На данный момент затронут только рынок США, но возможно, что в будущем отзыв будет распространен и на другие рынки.