Volkswagen объявил об отзыве более 43 тысяч автомобилей

В сервисные центры следует обращаться владельцам Golf GTI, Jetta и Arteon, кроссоверов Tiguan, Taos, Atlas и Atlas Cross Sport, выпускаемых с 2021-2022 гг.

Volkswagen объявил об отзыве более 43 000 автомобилей различных моделей из-за неисправности камер заднего хода. На данный момент затронут только рынок США, но возможно, что в будущем отзыв будет распространен и на другие рынки.

Неисправность связана не с камерой заднего хода, а с программным обеспечением. В результате неисправности изображение не появляется на центральном экране. Дилеры установят в автомобиль новую прошивку. В сервисные центры следует обращаться по поводу Golf GTI, Jetta и Arteon, кроссоверов Tiguan, Taos, Atlas и Atlas Cross Sport, выпускаемых с 2021-2022 гг.

По данным Национальной администрации безопасности дорожного движения США (NHTSA), ежегодно в США 210 человек погибают и около 15 000 получают травмы из-за того, что водители, двигаясь задним ходом, не видят, что находится позади автомобиля. Именно поэтому власти требуют, чтобы все новые автомобили были оснащены камерами заднего хода и датчиками парковки.

Курсор ранее писал, что Honda запатентовала оригинальное техническое решение. Компания Honda подала патентную заявку на оригинальное техническое решение — систему выдвижных боковых юбок, которая улучшает аэродинамику при выходе автомобиля на автостраду.

Также сообщалось, что Tesla назвали самым популярным премиум-брендом в США. Несмотря на общий спад на североамериканском рынке премиум-класса, Tesla смогла увеличить продажи на 66% за первые пять месяцев 2022 года и заняла лидирующую позицию в сегменте. СМИ сообщает, что Tesla была более популярна в США, чем премиальные бренды, такие как Mercedes-Benz и BMW.