Израильская космическая компания будет сотрудничать с ОАЭ в совместной миссии на Луну

Израильская космическая компания SpaceIL подписала соглашение с Объединенными Арабскими Эмиратами о сотрудничестве в совместной миссии на Луну Beresheet 2 в 2024 году.

Миссия, названная Beresheet 2 в отсылке к Книге Бытия, является одним из многих новых совместных проектов между двумя странами после подписания Авраамских соглашений.

Об этом сообщает Jerusalem Post.

Миссия следует за первоначальным запуском космического корабля Beresheet в 2019 году, который потерпел неудачу из-за аварийной посадки корабля.

SpaceIL назвала миссию Beresheet 2 «первым научно-техническим проектом по созданию общей истории для двух народов Израиля и Эмиратов на Луне», добавив, что речь идет о создании модели сотрудничества между двумя народами во многих аспектах — технологическом, научном и образовательном, что углубит связь между странами и послужит источником вдохновения для дальнейшего сотрудничества между Израилем и всеми арабскими странами.

Компания стремится продвигать науку и научное образование, а также региональный мир посредством сотрудничества с «миролюбивыми и стремящимися к космосу странами», заявил генеральный директор SpaceIL Шимон Сарид.

Согласно прогнозам, миссия будет стоить 100 миллионов долларов и станет первой двойной посадкой на Луну в рамках одной миссии и запуском самого маленького космического корабля в истории.

Студенты из ОАЭ и Израиля примут участие в проекте по определению точного времени новолуния на основе информации, собранной во время миссии.

Курсор писал ранее, что ученые обнаружили планету, чья обитаемость может зависеть от времени года. Необычная планета была обнаружена возле красного карлика Gliese 514, который находится на расстоянии около 24 световых лет от Земли. В рамках исследования ученые проанализировали данные трех обсерваторий и трех других спутников, собранные за последние 25 лет.