Израильская миссия проведет кибермероприятие в ООН

Постоянное представительство Израиля при Организации Объединенных Наций во главе с послом Израиля в ООН Гиладом Эрданом проведет завтра, 17 января, встречу лидеров мировой кибериндустрии в сотрудничестве с Национальным управлением Израиля.

Об этом сообщает Arutz Sheva.

Мероприятие будет посвящено, среди прочего, сотрудничеству в области защитных кибердействий. В рамках мероприятия руководители высшего звена обсудят сотрудничество с целью создания инструментов для борьбы с угрозами кибератак на важнейшую гражданскую инфраструктуру, включая больницы, правительственные учреждения и многое другое.

Посол Эрдан выступит на мероприятии. Первый заместитель национального кибердиректора США Кемба Энеас Уолден, соучредитель и управляющий партнер Team8 Надав Зафрир, главный специалист по информационным технологиям ООН, помощник генерального секретаря Бернандо Мариано Хоаким-младший и исполнительный директор INCD по международному сотрудничеству Авирам Атзаба также примет участие в мероприятии.

Кроме того, группа экспертов по кибербезопасности из частного сектора, включая Microsoft, Rockwell Automation и JupiterOne, обсудит развитие партнерских отношений между государственным и частным секторами в оборонной кибербезопасности. Ожидается, что в мероприятии примут участие послы ООН из разных стран мира и киберруководители частного сектора.

«Курсор» сообщал, что генсек ООН обвинил Израиль в «разжигании напряженности».