Генсек ООН обвинил Израиль в «разжигании напряженности»

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил насилие со стороны Израиля и ПА, а также заявил, что действия Иерусалима разжигают напряженность.

Об этом сообщает The Times Of Israel.

«2022 год был смертельным как для палестинцев, так и для израильтян. Мы осуждаем все незаконные убийства и действия экстремистов. Терроризму нет оправдания. В то же время расширение поселений Израилем, а также снос домов и выселения вызывают гнев и отчаяние», — заявил Гутерриш Совету Безопасности на дебатах по международному праву.

Генсек утверждает, что очень обеспокоен односторонними инициативами последних дней.

«Верховенство закона лежит в основе достижения справедливого и всеобъемлющего мира на основе решения о создании двух государств в соответствии с резолюциями ООН, международным правом и предыдущими соглашениями», — говорит он.

ООН и международное сообщество широко осудили визит министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира на Храмовую гору на прошлой неделе, назвав его односторонней израильской угрозой статус-кво.

Израиль — одна из немногих стран, которые Гутерриш упоминает в своем обращении, наряду с *россией, Северной Кореей, Афганистаном и Мьянмой.

Гутерриш особо отмечает Международный Суд и его роль в обеспечении соблюдения международного права. Высший суд ООН собирается провести расследование в отношении Израиля после крайне спорного голосования Генеральной Ассамблеи в прошлом месяце.

«Я отмечаю важность признания обязательной юрисдикции Суда и призываю все государства-члены сделать это без каких-либо оговорок», — говорит Гутерриш.

«Курсор» сообщал, что Израиль ввел санкции против ПА в ответ на запрос мнения Международного суда по оккупации.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!