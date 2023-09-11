Израильская модель Бар Рафаэли показала сногсшибательный образ, в котором посетила Венецианский кинофестиваль

Она выбрала платье, выполненное в черном и белом цвете.

Известная израильская модель Бар Рафаэли продемонстрировала образ, в котором она появилась на Венецианском кинофестивале в этом году.

38-летняя знаменитость выбрала притягивающее внимание платье, выполненное в черном и белом цвете. Дополнением к образу стали туфли на каблуке и украшения.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Bar Refaeli (@barrefaeli)

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Bar Refaeli (@barrefaeli)

Отметим, что Бар Рафаэли начала свою карьеру в модельном бизнесе с раннего детства – еще в возрасте 8 месяцев она впервые снялась в рекламе фотопленки. С 15 лет она стала принимать активно участие в съемках для модных журналов, таких как Vogue, Harper's Bazaar, ELLE, GQ и Maxim. Она также признана самой сексуальной женщиной 2012 и 2013 годов по версии журнала Maxim.

Также "Курсор" сообщал, что в Хайфе проведут 39 Международный кинофестиваль, на котором покажут новый фильм с Джонни Деппом.