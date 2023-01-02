Израильская певица вошла в ТОП-200 лучших исполнителей всех времен

Израильская певица и актриса Офра Хаза, покорившая своим творчеством сердца сотни тысяч людей по всему миру, попала в рейтинг ТОП-200 величайших исполнителей.

Список был сформирован американским журналом Rolling Stone.

В рейтинге израильская знаменитость заняла 186-е место. Ее назвали «Мадонной Ближнего Востока» за ажиотаж, который был вызван ее музыкальными альбомами на поп-рынке США.

В издании подчеркнули, что Офра Хаза объединила традиционные вокальные условности с современной техникой, чтобы создать что-то, что казалось одновременно древним и опережающим свое время.

Rolling Stone отметил хит исполнительницы 1984 года «Im Nin’alu» как «мгновенно захватывающий слушателя своим выразительным, трепещущим меццо-сопрано».

«Глубокая, чуткая связь между артистом и слушателем — самая элементарная связь в музыке. Больше всего для нас были важны оригинальность, влияние, глубина артистического каталога и широта их музыкального наследия», — подчеркнули в журнале.

Известно, что Офра Хаза родилась в Тель-Авиве в 1957 году. Ее родители были эмигрантами из Йемена. Помимо Офры в семье было еще 8 детей. Когда девушке исполнилось 19 лет, она начала сольную музыкальную карьеру. В 1983 году певица представляла Израиль на международном конкурсе «Евровидение», заняв второе место.

«Курсор» писал ранее, что 21-летняя певица Ноа Кирель стала ведущим израильским артистом на TikTok в 2022 году, согласно результатам подведения итогов года соцсети.