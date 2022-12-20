Назван ведущий израильский артист на TikTok в 2022 году

TikTok в 2022 году утвердил свои позиции в качестве культурного лидера в Израиле.

21-летняя певица Ноа Кирель стала ведущим израильским артистом на TikTok в 2022 году, согласно результатам подведения итогов года соцсети.

Об этом сообщает i24news.tv.

Знаменитость запустила свою хитовую песню «Bell» исключительно на TikTok, и видео набрало около 106 миллионов просмотров. Песня быстро стала одним из ее главных хитов. В настоящее время у 21-летней певицы в общей сложности 13 миллионов лайков на все ее видео и сотни тысяч подписчиков.

Отмечается, что TikTok быстро становится одним из самых популярных приложений в мире, и в 2022 году оно утвердило свои позиции в качестве культурного лидера в Израиле.

Кроме того, в 2022 году состоялся первый выпуск израильского шоу, транслируемого как в соцсети, так и на телевидении — «Ток-Ток» компании Paramount Israel. В этом шоу Авия Фархи посещает дома израильских артистов, в том числе Кирель.

«Курсор» писал ранее, что в обе палаты Конгресса США внесен законопроект для блокирования TikTok в США. Законопроект предлагает принять двухпартийную группу конгрессменов и сенатора Марка Рубио, которая считает TikTok угрозой национальной безопасности США.

Еще мы писали, что с 12-летним мальчиком Арчи Баттерсби из Великобритании произошло чрезвычайное происшествие. Ребенка нашли без сознания в собственном доме, после того, как он попытался принять участие в популярном тикток челлендж.

Напомним, что в 2021 году TikTok стал самым популярным приложением в мире, опередив Facebook и Instagram.