Израильская сеть кофеен Cofix открылась еще в одной европейской стране

С 2020 года сеть развивается также в Польше.

Израильская сеть кофеен Cofix недавно запустила свою первую торговую точку в испанской Валенсии. Компания планирует открыть в стране до 80 заведений с фиксированными ценами на напитки.

Об этом сообщает издание "Детали".

Во всем мире на данный момент функционирует более 400 кофеен израильской сети, а именно в рф*, Беларуси, Казахстане, а теперь в Испании. В 2020 году сеть также развивается в Польше, где работает 16 торговых точек Cofix.

Специально для испанского рынка компания адаптировала свою меню и расширила ассортимент холодных напитков, в том числе на основе эспрессо. Введена новая для Cofix категория "моктейли" (безалкогольные коктейли), чтобы привлечь в заведение молодежь в вечернее время. Сейчас в Валенсии Cofix продает напитки по фиксированным ценам: 1,5 евро, 2 евро, 2,5 евро, 3 евро, 3,5 евро.

"Курсор" писал ранее, что на израильский рынок выходит крупная голландская сеть супермаркетов SPAR, которая собирается предложить покупателям широкий выбор продукции. Работать компания будет по франшизе.

Еще мы писали, что перед началом осенних праздников китайский гигант AliExpress запустил новую акцию для клиентов в Израиле - при покупке товаров на сумму более 30 шекелей обещают доставить заказ в течение 12 дней.

Напомним, что в ближайшие несколько месяцев крупнейшая торговая французская сеть Carrefour заявила, что откроет по всему Израилю еще десятки новых филиалов, в которых гражданам будет предложен широкий ассортимент товаров. Во вторник, 1 августа, уже было запущено 9 новых магазинов.

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