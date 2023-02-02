Израильская система диализа получила одобрение FDA: в чем ее преимущество

Каждый десятый человек во всем мире страдает заболеванием почек.

«Цифровая диализная клиника» израильской компании получила одобрение FDA (Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов), открыв возможность для миллионов людей проходить лечение в домашних условиях.

Об этом сообщает Jpost.

Клиника цифрового диализа позволяет пациентам проводить диализ дома, на работе или в любом другом месте под наблюдением своего врача с использованием передовой телемедицины.

Система включает в себя технологию автоматической промывки катетера для снижения микробной нагрузки, которая может привести к инфекции. Датчики собирают жизненные показатели пациента и информируют врача о том, как пациент себя чувствует во время лечения. Устройство портативное, весит менее трех килограммов, имеет очень низкий углеродный след и поддерживает сотовую связь.

«liberDi, которая освобождает людей от проведения половины своей жизни в диализных центрах, является прорывной технологией на рынке диализа», — отметил генеральный директор системы Хезкия Цури.

По его словам, для проведения замены диализа требуется всего 20–25 минут, после чего пациенты могут отключиться и уйти.

Отмечается, что каждый десятый человек во всем мире страдает заболеванием почек. На поздних стадиях диализ увеличивает ожидаемую продолжительность жизни на 5–10 лет, но заставляет около 90 процентов пациентов проводить половину своей оставшейся жизни в диализных клиниках. liberDi призван освободить этих пациентов от этой необходимости.

Чтобы получить одобрение FDA, liberDi провела два клинических исследования, которые продемонстрировали безопасность и эффективность системы. Около 42 пациентов использовали систему для диализа под наблюдением трех медицинских центров в Израиле.

«Исследование смоделировало реальную среду и доказало, что любой может управлять системой после одного 90-минутного надлежащего обучения», — говорится в сообщении liberDi.

По словам Цури, в настоящее время проводятся дополнительные испытания с медицинскими службами «Клалит», чтобы пациенты могли продолжать использовать его дома.

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