В Холоне успешно внедрили новый метод лечения рака поджелудочной железы

Цель лечения — уменьшить опухоль до таких размеров, чтобы можно было провести операцию.

Специалисты Медицинского центра «Вольфсон» в Холоне применили революционный метод лечения онкологического заболевания.

Об этом пишет Jpost.

Лечение, которое ранее никогда не применялось в Израиле, включало введение радиоактивного вещества под названием «Онкосил» пациенту с диагнозом рак поджелудочной железы на поздней стадии.

Это инновационное лечение одобрено Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США как прорывная технология, и на сегодняшний день ею пользуются около 250 больных раком в Европе, Австралии и Новой Зеландии.

«Это уникальное лечение позволяет доставлять большое и концентрированное количество вещества непосредственно в опухоль, не затрагивая и не повреждая другие органы», — пояснил доктор Томер Гринер.

Профессор Эран Исраэль, директор Института гастроэнтерологии Медицинского центра Вольфсона, добавил: «Цель лечения — уменьшить опухоль до таких размеров, чтобы можно было провести операцию и резекцию опухоли».

Отмечается, что медики постоянно работают над расширением спектра услуг для пациентов и обеспечением того, чтобы все методы лечения в отделении соответствовали передовым инновациям в этой области.

«Курсор» писал ранее, что исследователи Университета Бен-Гуриона разработали вещество, содержащее «наноиглы», которые, как показывают лабораторные тесты, могут «убить» 90 процентов супербактерий, устойчивых к антибиотикам.