Израильская судебная реформа: отличия планов Герцога, Левина/Ротмана

Президент Ицхак Герцог представил пять принципов для переговоров по судебной реформе, которые затронули ключевые элементы реформ, предложенных министром юстиции Яривом Левиным в начале января.

Предложение Герцога было озвучено за ночь до заседания Комитета по конституции, закону и правосудию, на котором председатель Симха Ротман проголосовала за отправку двух законопроектов, являющихся частью реформы, в Кнессет в понедельник для первого чтения. Еще один частный законопроект Ротмана должен быть вынесен на рассмотрение пленума Кнессета сегодня, 15 февраля.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Вот объяснение трех ключевых элементов судебной реформы.

Судебный пересмотр — это право суда отменять законы, которые, по его мнению, противоречат или нарушают конституцию или законы, имеющие более высокий статус.

У Израиля нет официальной писаной Конституции, поскольку на заре государственности он пошел на компромисс, чтобы ввести квазиконституционные Основные законы, которые будут объединены в конституцию в неопределенный срок. Эти Основные законы, которые могут быть приняты почти точно так же, как обычное законодательство, не имеют особого статуса. В конечном итоге БАГАЦ постановил, что эти законы имеют конституционную верховенство над обычным законодательством, что позволило суду осуществлять судебный надзор.

Прореформисты утверждали, что БАГАЦ захватил эту институциональную власть в одностороннем порядке без участия общественности. Движение за реформы стремилось резко ограничить способность суда использовать судебный надзор.

В законопроекте, одобренном Юридическим комитетом, БАГАЦ не сможет заниматься рассмотрением вопросов, касающихся Основных законов. Серые области, которые суд больше не сможет решать в спорных ситуациях, включают возможность вмешательства, когда есть опасения, что законодательный орган злоупотребил своими конституционными полномочиями по принятию законов, когда есть процессуальные проблемы или когда законодательство противоречит демократические и еврейские ценности. Суд не сможет рассматривать дела, в которых предметом спора являются Основные законы.

Во вторник комитет обсудил аналогичный законопроект, который также ограничит судебный пересмотр обычного законодательства БАГАЦ. Суд сможет отменить закон только в том случае, если будет собрана вся судебная коллегия и все согласны с тем, что закон явно противоречит Основному закону.

Герцога выдвинул идею принятия Основного закона: законодательство. Этот Основной закон, предложенный и неоднократно обсуждавшийся на протяжении многих лет, рассматривается некоторыми экспертами в области права как недостающий шаг в конституционном процессе, обеспечивающий четкую конституционную основу. Законопроект установит взаимосвязь и границы между судебной и законодательной ветвями власти, в том числе закрепит возможность заниматься судебным пересмотром обычных Основных законов.

Герцог сказал, что условия и консенсус среди судей по этому закону будут предметом переговоров. Введение Основного закона: Законодательство также установит особый метод введения Основных законов и не позволит БАГАЦ заниматься пересмотром законов, принятых таким образом.

Пункт о приоритете, позволяющий Кнессету голосовать за отмену закона Высоким судом, обсуждался годами. Пункт о приоритете обсуждался правыми партиями в рамках всеобщей избирательной кампании 2022 года.

Когда Левин впервые предложил оговорку о приоритете в начале января, она позволила бы Кнессету проголосовать против решения Высокого суда простым большинством в 61 депутат. Согласно законопроекту, обсуждавшемуся на заседании Юридического комитета, отмена будет внесена в закон во время его принятия, что упреждающе не позволит суду выносить решения по этому вопросу. Пункт об отмене должно быть принято большинством депутатов в трех чтениях. По прошествии года со времени пребывания в должности Кнессета, принявшего закон, суд сможет пересмотреть его.

Герцог предложил обсудить пункт о приоритете в рамках Основного закона: законодательство, заявив, что степень большинства и процедура должны определяться путем переговоров и соглашения.

Положение о разумности — это принцип, который позволяет суду вмешиваться в административные действия, которые считаются выходящими за рамки того, что мог бы предпринять разумный и ответственный орган.

Когда Левин впервые представил свое предложение, он сказал, что не признает места в правовой системе для пункта о разумности.

С тех пор в письменных предложениях Ротмана указывалось, что пункт о разумности будет ограничиваться решениями, не принимаемыми избранными должностными лицами.

Герцог согласился с тем, что использование пункта о разумности должно быть ограничено. По его словам, в противном случае неограниченное использование могло бы выйти за рамки разделения властей между судебной, исполнительной и законодательной ветвями власти. Он добавил, что есть место для его использования в крайних случаях, правила для которых должны быть установлены путем переговоров.

Ранее Курсор писал, что Герцог встретился с Ротманом, Лапидом и Ганцем. Президент Ицхак Герцог продолжает свои усилия по достижению компромисса в отношении судебной реформы, инициированной министром юстиции Яривом Левиным.