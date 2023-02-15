Герцог встретился с Ротманом, Лапидом и Ганцем

Накануне вечером Герцог встретился с председателем законодательной комиссии Кнессета, депутатом Симхой Ротманом, председателем оппозиции Яиром Лапидом и председателем партии «Национально единство» Бени Ганцем.

Об этом сообщает INN.

На всех встречах Герцог повторил свой призыв к переговорам и достижению как можно более широких соглашений на благо государства Израиль и его граждан.

После встречи Ротман сказал: «Я благодарю президента за его посреднические усилия и тронут его готовностью работать день и ночь, чтобы достичь широкого согласия по реформе судебной системы. Как я сказал вчера и как объявил вместе с министром Левиным на этой неделе, я повторяю и призываю Бени Ганца и Яира Лапида как можно скорее приступить к переговорам без предварительных условий до первого чтения – в попытке достичь широкого соглашения».

Ганц, подводя итог визита в офис главы государства, заявил: «Я встретился с президентом в рамках серии переговоров, которые мы проводим. Его беспокойство по поводу растущего раскола в нации и силы израильской демократии очевидно, и его действия чрезвычайно важны в настоящее время. Я представил президенту наши основные принципы в отношении необходимой реформы».

«В основе требований – прекращение законодательного процесса, отказ от политизации судебной системы и продвижение комплексного курса, включающего в себя Основной закон: законодательство и регулирование баланса между властями. Надеюсь, что мы услышим отклик, и что Нетаниягу будет действовать ответственно и предотвратит внутренний раскол нации во времена напряженности в сфере безопасности и политических вызовов», — добавил Ганц.

Лапид отметил: «Сегодня вечером я встретился с президентом Ицхаком Герцогом. Я ценю его усилия и заботу о государстве Израиль. Мы говорили о набросках президента и его принципах, о важности достижения широких договоренностей и предотвращения раскола нации. Я представил президенту основные линии, по которым мы не пойдем на компромисс, в первую очередь — остановить весь законотворческий процесс».

«Я пришел к президенту, чтобы выразить голос сотен тысяч людей, любящих страну, которые выходят на улицы в тревоге за будущее государства Израиль», — заявил Лапид.

Как сообщал Курсор, накануне президент страны Ицхак Герцог выступил с обращением относительно судебной реформы. Герцог заявил, что «мы находимся на грани конституционного и социального коллапса. В таких крайних случаях, как некоторые из моих предшественников, я не стану стоять в стороне».

Курсор информировал о том, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил, что заявления некоторых политиков, юристов и судей о том, что судебная реформа Левина положит конец демократии в Израиле, необоснованны.

Наша редакция писала, что Смотрич высказался о протестующих против судебной реформы. По словам министра финансов, он «не готов жить в стране со слабой системой правосудия».