Израильская Teva Pharm начнет платить США за опиоиды в 2023 году — гендиректор

Опиоидный кризис в США стал причиной более 500 000 смертей от передозировок за последние два десятилетия, в том числе более 80 000 только в 2021 году.

«Teva Pharmaceutical Industries рассчитывает завершить расчет по опиоидам в США к концу года и начать выплаты в 2023 году», — заявил ее исполнительный директор, а также поставил под сомнение очень низкую цену акций компании.

После нескольких лет переговоров израильская компания Teva в июле предложила общенациональное урегулирование на сумму 4,35 млрд долларов в основном наличными и частично лекарствами, которые составят от 300 до 400 млн долларов в течение 13 лет — для урегулирования своих исков по опиоидам.

Штаты, города и округа США подали более 3 000 исков против производителей, дистрибьюторов и аптек опиоидов, обвиняя их в преуменьшении рисков зависимости и неспособности предотвратить утечку таблеток для незаконного использования.

Гендиректор Каре Шульц сказал, что «компания работает над юридической формулировкой, которая должна быть завершена к концу сентября. Затем требуется одобрение штатов и подразделений внутри штатов».

«Когда они соглашаются, как только все это делается … тогда это вступает в силу, и это означает, что первые платежи произойдут в следующем году и будут продолжаться в течение 13 лет. Итак, к концу года у вас должно быть это разъяснение, что все сходится, и мы начнем платить в следующем году», — сказал Шульц.

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Шульц сказал, что Teva еще больше сократит расходы, закрыв некоторые из своих площадок. С 2017 года количество производственных предприятий сократилось с 80 до 53, и в ближайшие несколько лет планируется закрыть еще 10. При этом, акции Teva, котирующиеся в Нью-Йорке, выросли на 10% в 2022 году до 8,81 доллара, но намного ниже пикового уровня в 72 доллара в 2015 году.

Шульц отметил, что соотношение цена/прибыль Teva составляет около 3,5, в то время как нормальная ставка должна составлять 10. Он предположил, что низкая цена акций в значительной степени связана с высоким долгом, который сократился до 20 млрд долларов с 34 млрд долларов, а также судебными разбирательствами по поводу опиоидов.

Ранее Курсор писал, что аптечных операторов обязали выплатить 650,6 млн долларов по одному из самых громких дел об опиоидах в США. Судебный процесс привел к нескольким общенациональным соглашениям, включая мировое соглашение на 4,25 млрд долларов с израильской компанией Teva Pharmaceutical Industries.