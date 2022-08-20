Громкое дело об опиоидах в США: аптечных операторов обязали выплатить 650,6 млн долларов

Федеральный судья постановил, что аптечные операторы CVS, Walmart и Walgreens должны выплатить в совокупности 650,6 млн долларов двум округам Огайо для устранения ущерба, нанесенного опиоидной эпидемией.

Приказ окружного судьи США Дэна Полстера в Кливленде знаменует собой первый случай, когда аптечным сетям было приказано выплатить деньги в судебном процессе по делу об опиоидах. Это произошло после того, как в ноябре прошлого года присяжные пришли к выводу, что компании помогли создать общественный дискомфорт в округах Лейк и Трамбулл, поставив избыточное количество обезболивающих, вызывающих привыкание, многие из которых попали на черный рынок.

«Сегодняшние новости означают, что вскоре у нас появятся долгожданные ресурсы, необходимые для оказания помощи для надлежащего устранения вреда, причиненного этой разрушительной эпидемией», — сказал комиссар округа Трамбулл Фрэнк Фуда.

Аптеки, которые утверждали, что не могут нести ответственность за выполнение законных предписаний врачей, заявили, что будут обжаловать этот вердикт. Представители Walgreens и CVS заявили, что принятое решение не поддерживается законом, и что они планируют обжаловать его. Walmart не сразу ответил на запрос о комментариях.

Walgreens также была признана виновной на прошлой неделе в судебном процессе по делу об опиоидах, поданном Сан-Франциско, хотя судья еще не определил, сколько она должна заплатить.

Судья сказал, что эта сумма должна быть выплачена в течение 15 лет, а сумма за первые два года, или 86,7 млн ​​долларов, должна быть выплачена немедленно. Он также приказал компаниям внедрить новые процедуры по борьбе с незаконным использованием опиоидов.

Согласно правительственным данным, эпидемия опиоидов в США стала причиной более 500 000 смертей от передозировки за два десятилетия. Было подано более 3 300 исков, в основном местными властями, обвиняющих производителей лекарств, дистрибьюторов и аптечные сети в разжигании кризиса.

Судебный процесс привел к нескольким общенациональным соглашениям, включая сделку на 26 млрд долларов с Johnson & Johnson и тремя ведущими дистрибьюторами, мировое соглашение на 2,37 млрд долларов с AbbVie Inc и мировое соглашение на 4,25 млрд долларов с Teva Pharmaceutical Industries Ltd.

Аптекам еще предстоит добиться какого-либо общенационального урегулирования, но Walgreens и CVS рассчитались с Флоридой на 683 млн долларов и 484 млн долларов соответственно.

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