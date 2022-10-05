Израильская цифровая страховая компания Lemonade выходит на рынок Великобритании

Израильская цифровая страховая компания Lemonade начинает свою деятельность в Великобритании. Жители Британии теперь могут приобрести страховку Lemonade Contents из любого места и с любого устройства, а также подавать претензии и получать выплаты почти сразу.

Компания Lemonade, основанная в 2015 году со-генеральными директорами Даниэлем Шрайбером и Шаем Винингером, запустила свою флагманскую систему страхования арендаторов в США в 2016 году. Компания также начала работу во Франции, Германии и Нидерландах.

Жители Великобритании теперь могут защитить свои вещи с помощью Lemonade, получившего 5-звездочный рейтинг Defaqto, всего за 4 фунта стерлингов в месяц. Страхование содержимого Lemonade включает в себя глобальное покрытие отдельных личных вещей на сумму до 2 000 фунтов стерлингов каждая, общее покрытие до 100 000 фунтов стерлингов и отсутствие штрафов за отмену. Дополнительное покрытие также доступно для тех, кто хочет получить дополнительную защиту от инцидентов, связанных с кражей и утерей, случайного повреждения мобильных устройств, а также квалифицированную помощь в виде правовой защиты.

«Страхование в том виде, в каком мы его знаем, родом из Великобритании, как и я. Таким образом, как профессиональный, так и личный приезд Lemonade в Великобританию — это своего рода возвращение домой. Мы верим, что миллионы местных арендаторов оценят то, что может предложить Lemonade. всем, кому не нужна мгновенная, прозрачная, персонализированная и ориентированная на миссию страховка?», — сказал Шрайбер.

«Мы рады, что нас назначили долгосрочным партнером Lemonade в Великобритании. Мы разделяем общие взгляды на то, как цифровые технологии, искусственный интеллект и данные могут изменить качество обслуживания клиентов, а также на роль, которую страховщики могут играть в создании более сильных сообществ», — заявил Адам Уинслоу, генеральный директор Aviva UK & Ireland General Insurance.

«Объединив усилия, мы можем обеспечить привлекательные предложения для более широкого круга клиентов, включая арендаторов, недостаточно обслуживаемый, но растущий сегмент страхового рынка Великобритании. За нашу 325-летнюю историю мы адаптировались и преуспели в меняющемся мире, и наше партнерство с Lemonade — это показатель нашего намерения продолжать именно это», — добавил он.

«Объединение сильных сторон Lemonade с обещаниями Aviva предоставить страховку, основанную на цифровых технологиях, но основанную на зарождении современной статистики в 1700-х годах. Это лучшее из обоих миров, дающее людям освежающий опыт, поддерживаемый компанией, которую они знают и которой доверяют. в течение многих лет», — добавил Шрайбер.

Lemonade Insurance NV регулируется Управлением финансового надзора (FCA) и ограниченно регулируется Управлением пруденциального регулирования (PRA) в Великобритании.

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