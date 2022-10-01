Израильский разработчик систем для электрокаров Ree Automotive потерпел крах после выхода на IPO США

Акции организации с момента выпуска примерно год назад уже достигли стоимости — 94%. Только за четыре месяца показатели падения составили 63%.

Об этом сообщает 1 октября mako.co.il.

Ree Automotive специализировалась на разработке приводной системы для электромобилей. На торги была выпущена в июле 2021 года в результате завершения слияния со Spak — компанией по приобретению специального назначения стоимостью около 3,1 миллиарда долларов. Даже тогда структура, которой руководил Даниэль Барель, не имела доходов. Деньги от выпуска предполагалось использовать для создания 16 производственных предприятий в США и Европе.

Несмотря на поставленные перед собой цели, через четыре месяца после IPO компания потеряла 63% своей стоимости. Вчера стоимость компании сразу же упала еще на 17 %. В результате чего акции продемонстрировали падение до минимума, и они торговались всего по 60 центов. По оценкам, это резкая динамика снижения способна привести к прекращению торгов и исключению компании из Nasdaq.

Эксперты отмечают, что 17 из 25 циклических акций, на которые негативно повлияли в торговый день, относятся к автомобильному сектору. Сложные макроэкономические условия влияют на такие акции сильнее, чем на другие секторы. Например: Atlis Motors — снижение на 45,1%, CarMax — снижение на 23,6% и Carvana — снижение на 22,3%.

В Ree Automotive заявили, что компания продолжает последовательно реализовывать свои планы, опираясь на капитал, необходимый для достижения целей по производству автомобилей для рынка во второй половине 2023 года. Об этом указано в последних финансовых отчетах. Компания предвидит значительные заказы транспортных средств в пользу испытательных парков, которые после их успешного завершения, как ожидается, будут осуществлять крупные заказы.

Ранее «Курсор» сообщал, что израильская Mobileye подает заявку на IPO в США на фоне роста продаж беспилотных автомобилей.