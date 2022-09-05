Израильская железная дорога меняет расписание движения поездов

Израильтянам рассказали, что с субботы, 17 сентября, вступит в силу новое расписание движения поездов и отметили, с чем связаны изменения в графике.

Из-за работ по электрификации железных дорог в Израиле меняется расписание движение поездов, израильтян просят ознакомиться с обновленным графиком.

Об этом сообщает издание «Детали».

Новое расписание вступит в силу в субботу, 17 сентября. Согласно ему, возобновится движение ночных поездов между станциями Тель-Авив — Савидор-мерказ и Иерусалим — Ицхак-Навон с остановкой в аэропорту «Бен-Гурион». Каждый час с субботы по среду в каждом направлении будет курсировать один поезд.

В четверг он будет курсировать ходить только между Тель-Авив — Савидор-мерказ и аэропорт «Бен-Гурион», в связи с необходимостью проведения ремонтных работ в тоннелях линии на Иерусалим.

Израильтян просят обратить внимание, что в новом расписании будут изменены часы работы станций Рамла, Мазкерет-Батиа, Кирьят-Малахи Йоав, Кирьят-Гат, Лехавим-Рахат и Бейт-Шемеш. Они будут работать в будние дни до полуночи.

Также поезда будут ходить по пятницам до 14:00 и на исходе субботы.

В связи с тем, что в районе Беер-Шевы начнутся работы по электрификации железной дороги, все станции будут закрыты для работы каждый вечер субботы.

В Димоне вместо нынешних 4 поездов будет курсировать 6 поездов. На исходе шабата станция работать не будет.

На линии Ашкелон через станции Сдерот, Нетивот и Офаким частота движения поездов уменьшится до одного поезда в час во все рабочие дни. Часы работы этих станций будут сокращены до 21:30 в будни, а в пятницу и на исходе субботы станции будут закрыты до завершения работ.

Со вторника, 27 сентября, линия Ришаним-Лод возобновит работу во все дни недели. Частота движения поездов по линии Модиин-центр — Иерусалим-Ицхак Навон увеличится до двух поездов в час.

«Курсор» писал ранее, что представлена новая карта железных дорог Израиля.