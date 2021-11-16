Израильские арабы устроили беспорядки у больницы Меир в Кфар-Сабе

Видео с места событий появилось в сети.

Стало известно о том, что группа арабов, которые, судя по всему, связаны с криминальными кланами, перекрыла вход в больницу «Меир» в Кфар-Сабе. Об этом сообщает телеграм-канал «Голос Израиля».

Сообщается, что все началось с инцидента в соседнем городе Джалджулия. Так, там произошла перестрелка, в результате которой был убит один человек, а второй в критическом состоянии доставлен в больницу.

«…десятки жителей Джалджулии прибыли в больницу Меир и перекрыли вход устроив там беспорядки», — написали администраторы канала.

Также в сети появилось видео с места событий.

Ранее редакция Курсора сообщала, что возле больницы «Сорока» произошла массовая драка, которая переросла в перестрелку.

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