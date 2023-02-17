Израильские археологи нашли в Масаде платежную ведомость римского солдата возрастом 1900 лет

В ходе раскопок в Масаде археологи из Израильского агентства древностей (IAA) нашли папирусную платежную ведомость римского солдата, датированную 72 г. до нашей эры.

Об этом сообщает Arkeo News.

Ученые обнаружили подробный военный чек (один из трех чеков легионера, обнаруженных в Римской империи), выданный римскому легионеру во время Первой иудейской войны в 72 г. н.э. Этот чек является одним из 14 латинских свитков, найденных археологами в Масаде. 13 из них были написаны на папирусе, а один – на пергаментной бумаге.

Папирус со временем повредился и дошел до нашего времени лишь фрагментарно, но он все равно содержит ценные сведения об управлении римской армией и статусе солдат. В документе содержится подробный отчет о жаловании римского солдата за два периода оплаты (из трех, которые он получал ежегодно), включая различные отчисления.

Армия снабжала солдат основным снаряжением, но, как и в современности, некоторые воины предпочитали добавлять и улучшать свое снаряжение.

«В зарплату этого солдата входили отчисления на сапоги и льняную тунику и даже на ячменный корм для его лошади. Удивительно, но в деталях указано, что отчисления почти превышали солдатскую зарплату. Хотя этот документ дает лишь представление о расходах одного солдата в конкретном году, ясно, что в свете характера и рисков работы солдаты оставались в армии не только из-за зарплаты», — говорит доктор Орен Аблеман, старший куратор-исследователь отдела свитков Мертвого моря Израильского управления древностей .

По словам доктора Аблемана, «солдатам могло быть позволено грабить во время военных кампаний. Другие возможные предположения возникают в результате изучения различных исторических текстов, хранящихся в лаборатории свитков Мертвого моря Управления древностей Израиля.

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