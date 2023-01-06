Во время раскопок в Израиле обнаружили останки византийского монаха

Археологи из Управления древностей проводили раскопки в Израиле и раскопали храм византийской эпохи.
Об этом сообщает HeritageDaily.
Этот храм византийской эпохи ранее был частью монастыря с постоялым двором. Там часто останавливались паломники во время своих путешествий.
Археологи обнаружили редкую находку. Они раскопали останки монаха, жившего 1500 лет назад. Он был похоронен в небольшой гробнице рядом с двумя кельями в центральной апсиде церкви.
Интересно, что на его руках, ногах и шее обнаружены массивные железные кольца. Они весят не менее 10 килограммов. Ученые считают, что кольца, как и цепи, символизируют жертвенность и ведение аскетического образа жизни.
Иногда подобный аскетизм включал даже практику приковывания к скалам. Монахи могли молиться, сидя на столбе под открытым небом, в одиночестве, и причиняли себе сами боль и страдания.
Ранее уже археологам попадались подобные находки у монастыря возле Иерусалима, где было обнаружили захоронение мужчины с железными цепями вокруг верхней части тела в подземной пещере.
Ранее Курсор писал, что морские археологи обнаружили остатки корабля времен Елизаветы I.