Во время раскопок в Израиле обнаружили останки византийского монаха

Ученые раскопали останки монаха, жившего 1500 лет назад, который практиковал аскетизм и жертвенность.

Археологи из Управления древностей проводили раскопки в Израиле и раскопали храм византийской эпохи.

Об этом сообщает HeritageDaily.

Этот храм византийской эпохи ранее был частью монастыря с постоялым двором. Там часто останавливались паломники во время своих путешествий.

Археологи обнаружили редкую находку. Они раскопали останки монаха, жившего 1500 лет назад. Он был похоронен в небольшой гробнице рядом с двумя кельями в центральной апсиде церкви.

Интересно, что на его руках, ногах и шее обнаружены массивные железные кольца. Они весят не менее 10 килограммов. Ученые считают, что кольца, как и цепи, символизируют жертвенность и ведение аскетического образа жизни.

Иногда подобный аскетизм включал даже практику приковывания к скалам. Монахи могли молиться, сидя на столбе под открытым небом, в одиночестве, и причиняли себе сами боль и страдания.

Ранее уже археологам попадались подобные находки у монастыря возле Иерусалима, где было обнаружили захоронение мужчины с железными цепями вокруг верхней части тела в подземной пещере.

Ранее Курсор писал, что морские археологи обнаружили остатки корабля времен Елизаветы I.