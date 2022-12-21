Израильские археологи сделали важное открытие в долине реки Иордан

В долине реки Иордан проводились раскопки, которыми руководил профессор Дэни Розенберга из Хайфского университета.
В результате израильские археологи обнаружили в городе возрастом семь тысяч лет, Тель-Цафе, самые ранние следы хлопка на древнем Ближнем Востоке.
Раскопки археологов позволили обнаружить самые ранние свидетельства использования хлопка на Ближнем Востоке, которые также являются одними из старейших в мире.
Место раскопок в Тель-Цафе находится к юго-востоку от Бейт-Шеана.
Оказалось, что уникальное открытие, сделанное в Тель-Цафе свидетельствует о появлении хлопковых волокон на несколько сотен лет раньше, чем более ранние открытия свидетельства. До сих пор было известно о выращивании хлопка за тысячи километров — в районе долины Инда на территории современного Пакистана.
«Тель-Цаф процветал в переходный период между небольшими сельскохозяйственными обществами и крупными городскими городами страны», — сказал профессор Дэнни Розенберг из Хайфского института археологии имени Зинмана.
«Тель-Цаф — это место с удивительной сохранностью органических материалов», — отметил профессор Дэнни Розенберг.
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