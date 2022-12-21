Израильские археологи сделали важное открытие в долине реки Иордан

Во время раскопок в Тель-Цафе обнаружены самые ранние следы хлопка на древнем Ближнем Востоке.

В долине реки Иордан проводились раскопки, которыми руководил профессор Дэни Розенберга из Хайфского университета.

В результате израильские археологи обнаружили в городе возрастом семь тысяч лет, Тель-Цафе, самые ранние следы хлопка на древнем Ближнем Востоке.

Раскопки археологов позволили обнаружить самые ранние свидетельства использования хлопка на Ближнем Востоке, которые также являются одними из старейших в мире.

Место раскопок в Тель-Цафе находится к юго-востоку от Бейт-Шеана.

Оказалось, что уникальное открытие, сделанное в Тель-Цафе свидетельствует о появлении хлопковых волокон на несколько сотен лет раньше, чем более ранние открытия свидетельства. До сих пор было известно о выращивании хлопка за тысячи километров — в районе долины Инда на территории современного Пакистана.

«Тель-Цаф процветал в переходный период между небольшими сельскохозяйственными обществами и крупными городскими городами страны», — сказал профессор Дэнни Розенберг из Хайфского института археологии имени Зинмана.

«Тель-Цаф — это место с удивительной сохранностью органических материалов», — отметил профессор Дэнни Розенберг.

Ранее Курсор писал, что археологи обнаружили необычную находку под Нотр-Дам де Пари.