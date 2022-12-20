Археологи обнаружили необычную находку под Нотр-Дам де Пари

После того, как знаменитый собор Нотр-Дам сгорел дотла в 2019 году, под обгоревшими руинами был сделан ряд невероятных находок. Среди них были два необычных свинцовых саркофага, захороненных под собором сотни лет назад и разделенных сотнями лет.

Об этом говорится в статье IFLScience.

Осторожно вскрыв саркофаги в одежде, защищающей их от свинца, исследователи из Университета Тулузы обнаружили останки двух состоятельных мужчин. Одно из тел было легко идентифицировано как Антуан де ла Порт, благодаря эпитафии, которая осталась практически нетронутой.

«Это тело господина Антуана Канона Порты. Смерть 24 декабря 1710 года в 83 года. Покойся с миром», — гласит эпитафия, согласно заявлению.

Гроб был сделан из свинца, чтобы помочь сохранить тело, что было доступно только богатым в то время, но, к сожалению, гроб не был целым, и тело значительно разложилось, остались только кости, волосы и несколько фрагментов ткани. Его кости свидетельствовали о малоподвижном образе жизни, а также о подагре, болезни, иногда вызванной чрезмерным употреблением пищи и питьем.

По словам команды, мужчина был каноником, что объясняло его размещение под центральной частью трансепта, предназначенной для важных лиц. В течение своей жизни он был влиятельным и богатым, заказал несколько картин, которые сейчас висят в Лувре, и оплатил ремонт самого собора.

Владелец второго саркофага остается загадкой. Тело, похоже, принадлежит мужчине 25-40 лет, который, вероятно, с раннего возраста ездил верхом. На его черепе и животе были обнаружены листья и цветы. Хотя он был помещен в часть собора, которая предполагает важность или известность, пока неизвестно, кем он был и в каком веке жил. На костях были признаки хронического заболевания, а большая часть его зубов была разрушена до его смерти. У аристократа также были признаки деформации черепа, вероятно, из-за ношения головного убора в младенчестве.

«Если дата его смерти приходится на вторую половину 16-го века или начало 17-го века, мы можем идентифицировать его в реестре смертей, который у нас есть», — сказал ведущий ученый Кристоф Бенье, пишет The The Guardian.

Команда продолжит расследование, чтобы выяснить кому точно они принадлежат, а также опубликует новые результаты в ближайшие месяцы.

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