Израильские фермеры требуют заморозить повышение цен на воду

По их словам, повышение тарифов на воду может иметь разрушительные последствия для сельского хозяйства.

Израильтян предупредили о грядущем повышении стоимости води, в частности для сельского хозяйства, но руководители фермерских организаций требуют заморозить обсуждение этого вопроса и обратились с соответствующим письмом в Управление водными ресурсами и министерство финансов.

Об этом сообщает davar1.

Фермеры просят отложить повышение стоимости воды до формирования нового правительства и определения им основных руководящих принципов. В заявлении они говорят, что в рамках переговоров о сельскохозяйственной реформе между государством и фермерами обсуждался длинный список взаимосвязанных вопросов и нельзя приписывать им согласие лишь по одному вопросу в отрыве от остальных.

Представители фермерских организаций считают, что Управление водных ресурсов должно действовать осторожно, пока не сформировано новое правительство и его политика в отношении аграрного сектора. После этого можно будет возобновлять переговоры по реформе, в частности и вопрос повышения тарифа на воду в сельском хозяйстве.

В письме сказано, что повышение тарифов на воду может иметь разрушительные последствия для сельского хозяйства, если при этом не будет выплачена компенсация фермерам в соответствии с договоренностями, достигнутыми в ходе переговоров о реформе.

«Курсор» писал ранее, что в Израиле со следующего года могут повыситься тарифы на водоснабжение. По предварительной оценке, счет за воду увеличится примерно на 10 шекелей.