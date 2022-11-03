Израильтян предупредили о возможном повышении тарифов на воду

Но перед окончательным утверждением решение должно пройти публичные слушания.

В Израиле со следующего года могут повыситься тарифы на водоснабжение. По предварительной оценке, счет за воду увеличится примерно на 10 шекелей.

Об этом сообщает издание News.israelinfo.

Ожидается, что тариф на воду для домашних хозяйств увеличится в январе 2023 года примерно на 3,5%. В числе причины, которая привела к необходимости поднять цены на воду, указывается подорожание тарифов на электроэнергию.

Однако перед окончательным утверждением решение должно пройти публичные слушания.

«Курсор» писал ранее, что Управление электроэнергетики предупредило, что производство электроэнергии подорожало на 14% с момента последнего обновления тарифов, что вызовет повышение цен на электричество.

Еще мы писали, что цена потребительской корзины в Израиле по сравнению с 2021 годом выросла на 6%. При этом разница в цене между самой дешевой и самой дорогой сетями составляет 17%.

Напомним, что недавно экс-министр экономики и депутат от «Ликуда» заявил, что в Израиле нужно принять чрезвычайный план для остановки роста цен и снижения стоимости жизни.