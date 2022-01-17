Израильские исследования показывают, что низкоуглеводная диета помогает при травмах головного мозга

Новое международное исследование, проведенное Тель-Авивским университетом, показало, что кетогенная диета может уменьшить последствия повреждения головного мозга после травм.
Об этом сообщает worldisraelnews.com.
Исследование показывает, что диета улучшает пространственную память и зрительную память, снижает показатели воспаления головного мозга, вызывает меньшую гибель нейронов и замедляет скорость клеточного старения.
Исследованием руководил профессор Хаим Пик, директор Спортивного института Сильвана Адамса и член Школы неврологии Сагола, а также доктор философии. студент Мейрав Хар-Эвен Кержнер, зарегистрированный диетолог и исследователь мозга, оба с медицинского факультета Саклера в Тель-Авивском университете.
Черепно-мозговая травма является основной причиной смерти и длительной нетрудоспособности в развитых странах. Подсчитано, что ежегодно более 10 миллионов человек во всем мире страдают от ЧМТ в результате травм головы, вызванных твердым предметом, ударом, взрывом, дорожно-транспортными происшествиями, спортивными травмами и т. д.
Ранее Курсор сообщал, что медицинские маски делают людей более привлекательными.
Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.