Акулы атакуют чаще во время полнолуния: исследование

Ученые из Университета Флориды и Университета штата Луизиана использовали данные о нападениях акул в период с 1970 по 2016 год со всего мира, чтобы проверить связь между нападениями акул и полнолунием.

Исследование опубликовано в Frontiers in Marine Science .

Был проведен анализ нападений акул, которые произошли в Северной Америке (1095 нападений), Австралии (307 нападений), Африке (280 нападений) и на островах Тихого океана (260 нападений). Эти четыре группы были выбраны на основании сообщений о более чем 100 нападениях акул в их прибрежных водах.

Результаты подтвердили, что больше атак акул, чем ожидалось, произошло, когда освещенность Луны превышала 50 процентов, в то время как все случаи меньшего количества атак акул, чем ожидалось, происходили при освещенности менее 50 процентов.

Полнолуние происходит при 100-процентном освещении.

В частности, было обнаружено, что большие белые акулы меньше нападали, когда лунное освещение составляло от 0 до 10 процентов.

«Если лунный свет действительно оказывает прямое влияние на поведение акул, значительный эффект фаз луны, обнаруженный у белых акул, может быть объяснен привычкой этого вида питаться в основном на поверхности воды или вблизи нее», — говорится в исследовании.

Нападения акул невероятно редки, однако, согласно исследованию, «хорошо задокументировано», что их больше происходит, когда луна находится в более полной фазе.

Напомним, что ранее «Курсор» писал о том, что ученые сняли на видео недавно открытый вид больших ракообразных существ.