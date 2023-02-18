Израильские исследователи адаптировали VR-шлем для глазной хирургии

Израильские новаторы превратили технологию, созданную для летчиков-истребителей, в гарнитуру дополненной реальности, чтобы помочь хирургам-офтальмологам во время операций.

Об этом пишет The Times of Israel.

Гарнитура Beyeonics One (VR-шлеме) в настоящее время внедряется в Европе после получения осенью знака одобрения CE. В Америке, где она использовалась для 2 тысяч операций на этапах исследований, она была одобрена Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов.

Эта технология недавно стала предметом рецензируемого исследования, в котором она показала хорошие результаты при первом применении для эндотелиальной кератопластики — сложной процедуры по удалению аномального вещества из роговицы.

Beyeonics One — это адаптация головных дисплеев, которые пилоты использовали десятилетиями. Рон Шнайдер работал над такими дисплеями в израильской оборонной компании Elbit и создал Beyeonics, которую он сейчас возглавляет в качестве генерального директора, чтобы развивать эту технологию.

«Сегодня стандартным инструментом является старомодный операционный микроскоп. Но существуют продвинутые гарнитуры визуализации для полета, и идея здесь состоит в том, чтобы использовать эту мощность для хирургии», — подчеркнул Шнайдер.

Когда хирурги надевают гарнитуру Beyeonics One, они видят очень сильно увеличенные изображения глаза, а также важную информацию о пациенте, полученную в результате предоперационных тестов и проверок. Из соображений гигиены им не нужно прикасаться к клавиатуре, а достаточно контролировать свой обзор жестами головы.

«Курсор» писал ранее, что израильские эксперты создали инструмент искусственного интеллекта, который анализирует тесты ЭКГ и предсказывает сердечную недостаточность с высокой точностью за несколько недель до того, как она произойдет.