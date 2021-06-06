Израильские истребители F-35 примут участие в совместных учениях с США, Италией и Великобританией

Израильские истребители F-35 примут участие в крупномасштабных учениях в Италии. Это первый случай, когда самолет пятого поколения отправлен для учений за границу. Истребители, вылетевшие из Израиля в четверг, будут участвовать в двухнедельных учениях Fifth Crown вместе с самолетами из Италии, США и Великобритании.

Наряду с F-35 из 140-й эскадрильи, Израиль также отправляет F-16A/B из 116-й эскадрильи, G550 из 122-й эскадрильи, а также заправщиков из 120-й эскадрильи.

Высокопоставленный чиновник ВВС Израиля сообщил журналистам, что учения запланированы как минимум на год, и их цель — укрепить сотрудничество и возможности между силами, которые также используют F-35 в сфере обороны, а также провести тренировки на незнакомой арене и улучшить развертывание сил.

В рамках учений самолеты будут практиковать превосходство в воздухе, сценарии боевых действий воздух-воздух и воздух-земля, угрозы передовых батарей ПВО и самолетов противника, а также оказывать поддержку наземным войскам.

Ранее Курсор писал, что США официально исключили Турцию из программы по производству истребителей пятого поколения F-35. При этом Пентагон имеет соглашения на производство F-35 с с Австралией, Великобританией, Данией, Италией, Канадой, Нидерландами и Норвегией.

Также мы сообщали, что некоторые политики в США по-прежнему хотят замедлить продажу F-35 в ОАЭ. Представитель AIPAC, главного произраильского лобби, заявил, что группа не заняла позицию по законопроекту, «хотя мы ценим приверженность сенаторов сохранению QME Израиля».