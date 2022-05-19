Израильские клиники будут принимать на лечение раненых украинцев

Также рассматривается механизм привлечения израильских клиник в Украине для оказания помощи в лечении онкологических больных.

Израильские клиники начнут принимать на лечение раненых украинцев и продолжат оказывать помощь больным раком. Об этом сообщил министр здравоохранения Украины после встречи с Ницаном Горовицем и послом Израиля в Украине Михаилом Бродским.

В настоящее время украинские дети, больные раком, уже получают бесплатное лечение в израильских больницах. Ожидается, что в ближайшее время лечение пройдут около десяти детей.

«Курсор» ранее передавал о мести партизанов: оккупированные россией Мелитополь и Херсон не сдаются. Партизанское движение на оккупированной россией* территории юго-востока Украины проводит диверсии в тылу врага: взрывает мосты, уничтожает оккупантов, поддерживает местное население.

Также мы передавали, что солдаты рф покупают справки и даже ложатся в психушки, чтобы не служить — перехват разговора.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!