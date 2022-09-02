Израильские школьники начали учебный год с пьянок и дебошей

В нескольких школах страны первый учебный день запомнился пьяными выходками школьников. Их праздничные загулы останавливали муниципальные инспекторы.

Вчера, 1 сентября, состоялся первый учебный день, но многие израильские школьники провели его «с огоньком». Ученики 12-х классов Кфар-Сабы и регионального совета Лев ха-Шарон отпраздновали его большим количеством алкоголя и разборками.

Об этом сообщает издание News.israelinfo.

Около 150 учеников 12-х классов из школ «Кацнельсон», «Галили» и «Рабин» в Кфар-Сабе устроили на территории учебных заведений вечеринки с алкогольными напитками. Муниципальным инспекторам пришлось останавливать праздничный загул, детей они сдали администрации школ и вызвали сотрудников полиции. Некоторых старшеклассников родители забирали прямо с уроком, потому что они направились туда в состоянии алкогольного опьянения.

Возмутительный инцидент, в частности произошел в школе «Дрор» в Лев ха-Шароне. Там школьники не просто пришли на урок «под градусом», но и начали дебоширить. Старшеклассники начали нецензурно выражаться и бросать в учителей шарики, наполненные водой. Администрация школы вызвала их родителей, а хулиганы получили дисциплинарное предупреждение.

«Курсор» писал ранее, что муниципалитет Иерусалима запустил новую программу обучения арабскому языку, в рамках которой в этом учебном году 30 школ по всему городу начнут преподавать арабский язык учащимся-евреям.