В школах Иерусалима начинают преподавать разговорный арабский язык

Муниципалитет Иерусалима запустил новую программу обучения арабскому языку, в рамках которой в этом учебном году 30 школ по всему городу начнут преподавать арабский язык учащимся-евреям.

Программа под названием «Ахлан» (арабское приветствие, также используемое многими говорящими на иврите) будет преподаваться 50 арабоязычными студентами университетов, которые в настоящее время изучают педагогику. За этим будет следить Медресе, организация, которая продвигает разговорный арабский язык среди евреев-израильтян.

Согласно веб-сайту Медресе, 95 процентов израильтян-евреев не могут общаться на арабском языке, хотя 22 процента всего населения Израиля являются носителями арабского языка.

Студенты университета будут проводить четыре часа в неделю за изучением языка, а взамен будут получать стипендии на обучение.

Новая школьная программа направлена ​​на преодоление языковых и социальных барьеров между преимущественно арабоязычным Восточным Иерусалимом и западной частью города, где проживают преимущественно евреи, говорящие на иврите.

В настоящее время арабский язык не является обязательным предметом в израильских школах. Хотя его можно рассматривать как факультатив, на практике этот курс предлагают очень немногие школы.

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