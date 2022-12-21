Израильские силы задержали члена ХАМАС в связи со стрельбой в Иудеи и Самарии

Сообщений о каких-либо крупных столкновениях во время рейда не поступало.

Израильские силы безопасности днем 21 декабря ​​арестовали члена террористической группировки ХАМАС, подозреваемого в причастности к стрельбе на севере Иудеи и Самарии в минувшие выходные.

Об этом сообщает The Times Of Israel.

В пятницу, 16 декабря, палестинские боевики открыли огонь по израильской машине возле несанкционированного поста Хават-Гилад к югу от города Шхем в Иудеи и Самарии. В результате стрельбы израильский автомобилист не пострадал, но выстрелы выбили стекла автомобиля и попали в подголовник водителя.

В среду войска пограничной полиции вошли в Шхем, чтобы арестовать 25-летнего Муджахида аль-Тальфити в связи с его предполагаемой причастностью к нападению. Еще двое подозреваемых были арестованы по делу о нападении в начале этой недели.

По сообщениям палестинских журналистов, аль-Тальфити задержали после того, как израильские силы окружили здание, в котором он находился. По данным ШАБАК, Аль-Тальфити ранее находился в тюрьме в Израиле за различные террористические действия и его связь с террористической группировкой ХАМАС.

Сообщений о каких-либо крупных столкновениях во время рейда в Шхеме не поступало. Базирующаяся в этом месте террористическая группировка «Логово льва» взяла на себя ответственность за нападение, но не представила какие-либо доказательства.

В последние месяцы палестинские боевики неоднократно наносили удары по военным постам, войскам, действующим вдоль барьера безопасности в Иудее и Самарии, израильским поселениям и гражданским лицам на дорогах.

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