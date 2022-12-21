В Иерусалиме арестовали подростков за оскорбительные видео в TikTok

Один из них просил другого человека целовать ему ноги.

Двух мальчиков из Восточного Иерусалиме арестовали по подозрению в публикации видео оскорбительного содержания на TikTok.

Об этом сообщает Arutz Sheva.

В полиции заявили, что один из задержанных записал на видео, как он просил другого человека целовать ему ноги. Второй также насильно оскорбил прохожего.

Ранее мы рассказывали о ведущем израильском артисте на TikTok в 2022 году, которой в этом году стала 21-летняя певица Ноа Кирель. Девушка запустила свою популярную песню «Bell» эксклюзивно в этой соцсети, где видео набрало примерно 106 миллионов просмотров.

TikTok быстро завоевывает сердца многих пользователей по всей планете, и в этом году соцсеть утвердила свои позиции как культурный лидер в Израиле. В этом году также выпустили израильское шоу, транслируемое как в социальной сети, так и на телевидении — «Ток-Ток» компании Paramount Israel. По сценарию Авия Фархи посещает дома израильских артистов, в том числе Кирель.

Однако далеко не все в восторге от этой соцсети, потому что в этом месяце обе палаты Конгресса США внесли законопроект для блокирования TikTok в США. Проект закона предлагает принять двухпартийная группа конгрессменов и сенатора Марка Рубио. Они считают, что TikTok угрожает национальной безопасности США.

Рубио во время презентации закона обвинил федеральное правительство в отсутствии каких-либо значимых действий для защиты американских пользователей от угрозы TikTok. По его словам, соцсеть каждый день собирает данные о десятках миллионов детях и взрослых, проживающих в США, манипулирует новостями и влияет на выборы.

Помимо этого «Курсор» сообщал, что в Иерусалиме полиция арестовала четверых людей, которые бросали коктейли Молотова.