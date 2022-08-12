Израильские специалисты проводят обучение психологов из Украины

Израильские психологи начали обучать украинских коллег из структур Министерства внутренних дел основам самопомощи и помощи ближнему в кризисных ситуациях.

Израильская организация Israel Trauma Coalition начала обучать украинских психологов, работающих в подразделениях системы МВД Украины. Они овладеют навыками самопомощи и помощи человеку, который переживает сильное стрессовое событие, что особенно важно в условиях военного конфликта.

Об этом сообщается на сайте президента Украины.

Знания, которыми израильские специалисты поделятся с украинскими коллегами, будут способствовать укреплению их психологической устойчивости, а также помогут сформировать способности эффективно справляться со стрессом. И, конечно же, помогать оказывать качественную помощь людям в кризисных ситуациях.

Например, психологи ГСЧС одними из первых прибывают на места страшных трагедий, работают с людьми, которые только что пережили невероятно ужасное событие, с теми, кто потерял близких или кого только вытащили из-под завалов. В таких ситуациях нужны особые навыки, и опыт израильских специалистов поможет украинским психологам повысить свою квалификацию в этом направлении.

Известно, что обучение было организовано в развитие договоренностей первой леди Украины Елены Зеленской и первой леди Израиля Михаль Герцог и в рамках работы над созданием и внедрением Национальной программы психического здоровья и психосоциальной поддержки.

«Курсор» писал ранее, что 20 украинских специалистов в области психического здоровья провели две недели в Израиле, где проходили тренинг по преодолению психических травм, чтобы помогать украинцам справляться с ужасами войны.