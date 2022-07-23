Израиль провел для украинских психологов тренинг по лечению психических травм

20 украинских специалистов в области психического здоровья провели две недели в Израиле, где проходили тренинг по преодолению психических травм, чтобы помогать украинцам справляться с ужасами войны.

Об этом сообщает издание Times of Israel.

Украинский терапевт Светлана Куценко рассказала, что сейчас ситуация в Украине достаточно мрачная, многие из ее пациентов вернулись на передовую, чтобы воевать с российскими оккупантами, а обычные граждане, измученные ужасами жизни военного времени, теперь обращаются за лечением.

По ее словам, многие люди страдают от огромного страха — страха смерти, страха смерти своих близких, а некоторые очень злы на то, что происходит, и хотят как-то взять этот гнев под контроль.

Светлана Куценко была среди 20 украинских специалистов в области психического здоровья, которые провели последние две недели в Израиле.

Отмечается, что Израиль, который прошел через многочисленные войны со своими арабскими соседями, имеет большой опыт лечения психологических или психических травм. А вот в Украине осведомленность о распознавании и лечении психических травм остается относительно низкой. И, несмотря на конфликт с россией* который продолжается с 2014 года, страна не в состоянии справиться с огромным количеством людей, пострадавших от российского вторжения.

Инструктор курса, Дэнни Бром, говорит, что лечение психических травм в Израиле научило его, как оказывать терапию жертвам, которые находятся в посттравматическом состоянии и все еще находятся в непосредственной опасности. Эти уроки, по его словам, помогли ему наладить отношения со специалистами в области психического здоровья из зон конфликтов по всему миру и особенно из Украины.

«Они понимают, что мы, израильтяне, знаем, о чем говорим. Это… случалось с нами на разных войнах, так что между ними и нами существует особая связь. Они действительно чувствуют, что мы понимаем, о чем говорим», — ответил психолог.

Отмечается, что курс включал обучение методам когнитивно-поведенческой терапии, или КПТ, которые обычно используются для лечения депрессии и тревоги.

«Курсор» ранее писал, что израильские парамедики проходят обучение в новом передовом симуляционном центре.