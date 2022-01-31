Израильские технологические предприниматели отложили 1,8% акций на социальные нужды

Инициатива была создана группой высокопоставленных деятелей израильских высоких технологий из различных областей. Каждые несколько месяцев сообщество будет проводить демо-день.

Новая инициатива 1point8 предусматривает, что местные предприниматели откладывают 1,8% акций или опционов, которыми они владеют, для пожертвований общественным организациям.

Об этом сообщает algemeiner.com.

Инициатива была создана группой высокопоставленных деятелей израильских высоких технологий из различных областей. Каждые несколько месяцев сообщество будет проводить демо-день для всех социальных проектов с измеримыми целями и инновационным мышлением. Руководители организаций представят свое видение сообществу, а участники проголосуют за выделение ресурсов на предстоящий квартал на специальной платформе.

1point8 открыт для всех на любом этапе, будь то старый или новый сотрудник, основатель компании, менеджер по персоналу или программист. Подобно инициативе, созданной Биллом Гейтсом и Уорреном Баффетом, участники присоединятся, подписав залог — неюридический документ, в котором инвесторы заявляют, что они отдадут 1,8% своих опционов фонду 1point8.

После подписания инвесторы получают членство в сообществе и могут принимать участие в принятии решений о распределении средств.Инициативу возглавляют руководители высшего звена израильского сообщества высоких технологий.

Инициатива пользуется профессиональной поддержкой двух основных организаций: Start-Up Nation Central, возглавляемой генеральным директором Ави Хассоном, которая использует глубокие связи организации в израильской технологической экосистеме, а также Фонда социальной солидарности, общественной благотворительной организации, созданной Анатом и Амнон Шашуа.

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