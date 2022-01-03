Израильские центры COVID-тестирования будут работать круглосуточно и без выходных

Министерство стремится освободить от тестирования всех вакцинированных в случае контакта с подтвержденным пациентом.

Некоторые центры тестирования на коронавирус будут работать 24 часа в сутки и семь дней в неделю, чтобы удовлетворить всплеск спроса, вызванный распространением Омикрона.

Об этом сообщает Ynetnews.

Премьер-министр Нафтали Беннет пообещал в воскресенье во время специальной пресс-конференции найти решение для, казалось бы, бесконечных очередей, преследующих многие центры тестирования на коронавирус в стране на фоне резкого роста числа случаев COVID.

«Я прошу всех проявить понимание и терпение. Если есть проблемы, а они есть — например, длинные очереди на тесты — будьте уверены, мы позаботимся о них», — сказал Беннет.

По словам высокопоставленного чиновника Министерства здравоохранения, новый план будет стремиться освободить целые группы населения от необходимости проходить тестирование. И хотя список потенциальных кандидатов на освобождение еще не обнародован, похоже, министерство стремится освободить от тестирования всех вакцинированных в случае контакта с подтвержденным пациентом.

Ранее Курсор сообщал, что врачи назвали главные симптомы штамма Омикрон.

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