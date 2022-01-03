Врачи назвали главные симптомы штамма Омикрон

По словам экспертов, есть восемь симптомов, на которые стоит обратить внимание.

Ссылаясь на данные из различных медицинских исследований британская газета The Sun опубликовала список из восьми симптомов, которые чаще всего встречаются у больных штаммом коронавируса Омикрон.

Согласно статье, на ранних стадиях заболевания у пациентов наблюдаются першение в горле, боль в пояснице, насморк, головная боль, усталость, чихание, ночная потливость и ломота в теле.

По словам журналистов, чаще всего Омикрон начинает проявлять себя уже на второй день после заболевания коронавирусом. Продолжительность всех симптомов составляет примерно пять дней. Они не настолько интенсивны как те симптомы, которые появлялись после заболевания предыдущими вариантами вируса.

Напомним, что штамм коронавируса Омикрон был не так давно обнаружен в Южной Африке. Этот вариант вируса имеет большое количество мутаций, которые позволяют ему лучше справляться с антителами, защищающими организм. Ученые сходятся на том, что Омикрон является самым заразным штаммом, однако по поводу его опасности еще ведутся споры.

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Еще напомним, что в ВОЗ заявили, что пандемия может закончиться в 2022 году. Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что пандемия коронавируса может закончиться уже в 2022 году. По крайней мере, ее острая стадия.

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