Израильские ученые нашли химикат, который заживляет раны лучше антибиотиков

Исследователи обнаружили химическое вещество, с помощью которого можно в два раза увеличить скорость заживления ран.

Израильские ученые в ходе исследований нашли химикат, который помогает заживлять раны в два раза быстрее. Теоретически вещество может стать достойной заменой антибиотикам.

Об этом сообщает издание The Times of Israel.

Авторы исследования провели эксперимент на свиньях, они использовали это вещество и выяснили, что с его помощью раны действительно заживают быстрее. Ученые оценили влияние компонента на бактерии в лабораторных условиях и заметили, что он нарушает их функционал. Раны, которые были на животных, они обработали антибиотиками и мазью на основе дииндолилметана.

Результат показал, что раны, на которые была нанесена мазь с химикатом затягивались в 2 раза быстрее. В настоящий момент ученые продолжают свои исследования и хотят превратить данное вещество в полноценную мазь, которую можно будет в дальнейшем тестировать на людях и при успешных результатах применять вместо антибиотика.

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