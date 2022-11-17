Ученые научились отслеживать распространение вируса в реальном времени

Исследователи разработали новый метод визуализации, который может отслеживать вирусы до того, как они заразят клетки.

Ученые из Университета Дьюка создали видео в реальном времени, на котором запечатлены бешеные движения одного вируса, пытающегося заразить клетку. На видео показана часть процесса, которую обычно трудно увидеть.

Исследование было опубликовано в журнале Nature Methods.

Чтобы воспроизвести себя, вирусы должны проникнуть в клетки, но как именно они это делают, остается неясным. Это потому, что их трудно представить до того, как они попадут внутрь — в этой среде они двигаются намного быстрее и относительно крошечные по сравнению с клетками, которые они заражают.

«Вот почему это такая сложная проблема для изучения. Это похоже на попытку сфотографировать человека, стоящего перед небоскребом. Вы не можете получить весь небоскреб и увидеть человека перед ним на одном снимке», — сказала Кортни Джонсон, автор исследования.

Поэтому для нового исследования ученые разработали новый метод визуализации, который они назвали микроскопией трехмерного отслеживания и визуализации (3D-TrIm). Ученые, по сути, объединили два микроскопа в один — первый использует лазер для точного определения положения вируса тысячи раз в секунду. Вирус становится видимым благодаря прикрепленной к нему флуоресцентной метке, которую лазер возбуждает, заставляя ее светиться, чтобы ее можно было увидеть в микроскоп.

Второй микроскоп делает трехмерные изображения более крупных клеток вокруг него, создавая трехмерное видео в реальном времени о движениях вируса, когда он ищет путь внутрь.

На видео ниже показан один из таких примеров.

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Отслеживаемый в течение двух с половиной минут, вирус виден как маленькая красная точка, проносящаяся вокруг, а фиолетовые линии указывают его прошлый путь. Зеленые холмы, окружающие его, на самом деле являются клетками кишечника человека.

Команда ученых заявила, что этот метод может помочь раскрыть больше тайн о том, как вирусы заражают клетки. Но до этого необходимо внести улучшения, например, найти способ заставить вирусы светиться дольше.

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