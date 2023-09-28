Обнаруженный памятник истории датируется первой половиной VI века нашей эры.

Археологи Еврейского университета нашли уникальную надпись, написанную на койне.

Об этом сообщает Telegram-канал "Сегодня в Израиле".

Открытие сделали в ходе раскопок в крепости Гиркания, приблизительно в 5 км к западу от Кумрана в Иудейской пустыне. Руководством раскопок занимались Орен Гутфельд и Михаэль Хабер из Еврейского университета, сотрудничающие с Университетом Карсона-Ньюмана в Теннесси и организацией «Археологическое восстановление американских ветеранов», помогающей ветеранам вернуться к гражданской жизни с помощью археологии.

Перефразируя 86-й псалом, надпись гласит:

«Иисус Христос, сохрани меня, ибо я беден и нищ. Береги мою жизнь, ибо я верен Тебе»

Первая часть оригинального псалма содержит «Господь» вместо «Иисус Христос». Саму надпись нашли на большом строительном камне, а именно на его боковой стороне. Он окрашен в красный цвет под крестом.

Вероятно, его создал монах Кастеллиона – небольшой византийский монастырь, возведенный на руинах Хасмонейской крепости в конце V века нашей эры.

По словам Авнера Экера из Университета Бар-Илан в Рамат-Гане, принявшего участие в расшифровке надписи, речь идет об одном из самых распространенных псалмов, которые использует древняя христианская литургия.

"Оказывается, один из монахов нарисовал на стене граффити с изображением креста, а под ним написал хорошо знакомую ему молитву. Судя по стилю письма, надпись датируется первой половиной VI века нашей эры", – поделился он.

Судя по нескольким грамматическим ошибкам в транскрипции, автор надпись мог предположительно не говорить на греческом как на родном языке. Вероятно, он был местным жителем и даже уроженцем этого региона, использующим арамейский или другой язык.

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