В нем была кристально чистая вода.

В США ученым на глубине 210 метров в пещере удалось найти бассейн, ранее нетронутый людьми.

Об этом сообщает Earthly Mission.

По словам сотрудников национального парка Карлсбадские пещеры в Нью-Мексико, эта находка – "прекрасное зрелище". Бассейн окружают белые матовые камни, а вода имеет мутный вид со сливочным оттенком, но в действительности она кристально чистая.

По словам руководителя экспедиции Макса Виссаса, бассейн могли сформировать древние дождевые воды, проникающие сквозь известняковую крышу.

Само открытие сделали в пещере Лечугильи, относящейся к самым большим и глубоким известным пещерам на планете. Специализированным исследователям разрешили изучить пределы водоема, который известен как Озеро Жидкого Неба.

Длительное время эксперты разрабатывали план экспедиции, ибо Озеро Жидкого Неба впервые обнаружили еще в 1993 году.

"Этот бассейн был изолирован в течение сотен тысяч лет и никогда не видел света по сей день", – рассказал специалист Родни Хоррокс.

Ученые регулярно занимаются исследованиями Карловарских пещер, где до сих пор находят новые области. К примеру, в 2012 году здесь была обнаружена совершенно новая сеть туннелей, которые вели в огромную комнату длиной 185 метров и высотой 45 метров.

Также "Курсор" сообщал, что пограничная служба США без огласки опубликовала несколько видео с НЛО.