Израильские ученые научили искусственный интеллект помогать врачам назначать правильные лекарства

По словам медиков, устойчивость к антибиотикам является довольно распространённой проблемой, которую помогает решить новая технология.

Ученые из Техниона смогли сильно повысить способность врачей назначать правильные антибиотики, предоставив им инструмент искусственного интеллекта.

Об этом сообщает Times of Israel.

К сожалению, устойчивость к антибиотикам широко распространена, и это означает, что многим пациентам не помогает первоначальный антибиотик, и им надо сменить лекарство.

В настоящее время медики больничной кассы Маккаби сообщают о 35-процентном сокращении потребности в замене антибиотиков среди пациентов с инфекцией мочевыводящих путей. Так, они использовали новый инструмент.

Доктор Шира Гринфилд, директор по медицинской информатике в Маккаби, сказала, что этот инструмент обеспечивает высокотехнологичное решение «глобальной проблемы», над решением которой работают все медицинские учреждения.

«Значение индивидуального лечения антибиотиками состоит в том, что оно снижает риск развития устойчивости к антибиотикам», — сказала она.

Теперь ожидается, что новый алгоритм будет использоваться для других инфекций, и ожидается, что другие медицинские организации также будут использовать эту технологию.

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