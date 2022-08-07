Израильские ученые ответили, достигнет ли оспа обезьян масштабов COVID-19

Израильские исследователи рассказали, может ли оспа обезьян вызвать такую же пандемию, как коронавирусная инфекция.

В мире продолжают фиксировать новые случае заболевания оспой обезьян, но как утверждают израильские ученые, болезнь не сможет достигнут таких масштабов как коронавирус.

Об этом сообщает издание Israel21c.

«В настоящее время мы не видим доказательств того, что обезьянья оспа поразит столько же людей, сколько Covid, в первую очередь потому, что она просто менее заразна», — говорит доктор Эяль Лешем.

Тем не менее оспа обезьян продолжает распространяться и это побудило Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) объявить глобальную чрезвычайную ситуацию.

По состоянию на 3 августа Центры по контролю за заболеваниями США зафиксировали более 26 000 зарегистрированных случаев оспы обезьян в 87 странах. В Соединенных Штатах число подтвержденных случаев приближается к 7000.

В то время как большинство случаев обезьяньей оспы фиксируют среди мужчин, имеющих секс с мужчинами, существует высокая вероятность того, что обезьянья оспа распространится на другие группы населения и станет более серьезной проблемой общественного здравоохранения. Но при этом, как говорят израильские ученые, трудно представить, что болезнь достигнет масштабов COVID-19.

«Курсор» писал ранее, что служба здравоохранения «Маккаби» провакцинировала от обезьяньей оспы 270 человек из группы риска, при этом большинство привитых — из Тель-Авива.