Эпидемия обезьяньей оспы: Минздрав сообщил, сколько человек уже привито

Служба здравоохранения «Маккаби» провакцинировала от обезьяньей оспы 270 человек из группы риска, при этом большинство привитых — из Тель-Авива.

После того как ВОЗ объявила ситуацию с обезьяньей оспой эпидемией и Израиль увеличил число закупленных вакцин, в больницах начали проводить вакцинацию. Первыми должны прививаться те, кто относится к группе риска.

Служба здравоохранения «Маккаби» заявила, что с начала вакцинации против обезьяньей оспы в Израиле центр посетило почти 500 человек.

Сообщается, что 270 человек были привиты в пунктах вакцинации, открытых по всей стране, абсолютное большинство из них — в Тель-Авиве.

Ранее Минздрав информировал, что абсолютное больше всего заразившихся – это мужчины в возрасте 22-40 лет.

«Курсор» писал про оспу обезьян в Израиле: 85 процентов всех случаев заражения зафиксированы в одном городе. Согласно данным Минздрава, большинство из заразившихся – мужчины в возрасте 22-40 лет, лишь 10 процентов из них старше 40. 17% из инфицированных болеют СПИДом.

Ранее редакция нашего портала сообщала, что ученые перечислили новые клинические симптомы обезьяньей оспы. Обезьянья оспа, которая начала быстро распространяться по всему миру, вызывает обеспокоенность медиков. В результате недавнего исследования, проведенного британскими учеными, удалось обнаружить новые клинические симптомы этого заболевания.

Мы сообщали о пандемии обезьяньей оспы: стало известно, когда поступят первые 5 тысяч вакцин.После объявления пандемии, принято решение об увеличении в пять раз поставок в Израиль вакцин от оспы. В ближайшие дни на вакцинацию в больничные кассы пригласят людей из группы риска.