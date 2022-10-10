Израильские ученые раскрыли, что защищает нас от болезней сердца

Новаторское израильское исследование показало, что два биологических фактора могут быть ключом к предотвращению развития сердечных заболеваний у людей, попадающих в группу повышенного риска.
Об этом сообщает издание Jpost.
Исследование, проведенное государственной больницей «Ассута» в Ашдоде в сотрудничестве с Медицинским центром им. Рабина, показало, что эндотелиальные клетки-предшественники, которые помогают восстанавливать внутреннюю оболочку кровеносного сосуда после его повреждения, а также длина теломер могут играть решающую роль в предотвращении сердечных заболеваний. Результаты исследования были недавно опубликованы в медицинском журнале Coronary Artery Disease.
Исследование было направлено на то, чтобы выяснить, почему у некоторых людей никогда не развивается болезнь сердца, несмотря на то, что они относятся к группе высокого риска (диабет, курение, избыток холестерина и т. д.), в то время как другие этому подвержены.
Ученые обнаружили, что у пациентов с высоким риском ишемической болезни сердца, но со здоровыми артериями, функция эндотелиальных клеток-предшественников была выше, чем у пациентов с существующим заболеванием сердца.
Кроме того, они обнаружили, что эти клетки имеют более длинные теломеры (что указывают на продолжительность жизни клетки) у людей с нормальными артериями.
Полученные данные показывают, что эти два фактора могут служить защитным механизмом против атеросклероза, который возникает в результате накопления жиров и холестерина на стенках артерий.
«До сих пор мы сосредоточились на том, что приводит к сердечным заболеваниям. В этом исследовании мы впервые сделали противоположное: мы рассмотрели, что предотвращает развитие сердечных заболеваний, несмотря на наличие нескольких факторов риска», — сказал доктор Эйнат Шакед.
Исследователи рассказали, что рассмотрели анализы многих пациентов с факторами риска развития сердечных заболеваний, такие как курильщики, диабетики или те, у кого были боли в груди. Но несмотря на то, что эти люди подвергались высокому риску, их артерии были полностью чисты.
«В будущем это исследование может помочь нам разработать новые лекарства для профилактики атеросклероза», — добавил медик.
«Курсор» писал ранее, что израильская больница стала первой в стране, которая внедрила передовой тест для выявления трудно диагностируемого расстройства головного мозга — болезни Крейтцфельдта-Якоба.