Израильские ученые раскрыли, что защищает нас от болезней сердца

В будущем это исследование может помочь медикам разработать новые лекарства для профилактики атеросклероза.

Новаторское израильское исследование показало, что два биологических фактора могут быть ключом к предотвращению развития сердечных заболеваний у людей, попадающих в группу повышенного риска.

Об этом сообщает издание Jpost.

Исследование, проведенное государственной больницей «Ассута» в Ашдоде в сотрудничестве с Медицинским центром им. Рабина, показало, что эндотелиальные клетки-предшественники, которые помогают восстанавливать внутреннюю оболочку кровеносного сосуда после его повреждения, а также длина теломер могут играть решающую роль в предотвращении сердечных заболеваний. Результаты исследования были недавно опубликованы в медицинском журнале Coronary Artery Disease.

Исследование было направлено на то, чтобы выяснить, почему у некоторых людей никогда не развивается болезнь сердца, несмотря на то, что они относятся к группе высокого риска (диабет, курение, избыток холестерина и т. д.), в то время как другие этому подвержены.

Ученые обнаружили, что у пациентов с высоким риском ишемической болезни сердца, но со здоровыми артериями, функция эндотелиальных клеток-предшественников была выше, чем у пациентов с существующим заболеванием сердца.

Кроме того, они обнаружили, что эти клетки имеют более длинные теломеры (что указывают на продолжительность жизни клетки) у людей с нормальными артериями.

Полученные данные показывают, что эти два фактора могут служить защитным механизмом против атеросклероза, который возникает в результате накопления жиров и холестерина на стенках артерий.

«До сих пор мы сосредоточились на том, что приводит к сердечным заболеваниям. В этом исследовании мы впервые сделали противоположное: мы рассмотрели, что предотвращает развитие сердечных заболеваний, несмотря на наличие нескольких факторов риска», — сказал доктор Эйнат Шакед.

Исследователи рассказали, что рассмотрели анализы многих пациентов с факторами риска развития сердечных заболеваний, такие как курильщики, диабетики или те, у кого были боли в груди. Но несмотря на то, что эти люди подвергались высокому риску, их артерии были полностью чисты.

«В будущем это исследование может помочь нам разработать новые лекарства для профилактики атеросклероза», — добавил медик.

«Курсор» писал ранее, что израильская больница стала первой в стране, которая внедрила передовой тест для выявления трудно диагностируемого расстройства головного мозга — болезни Крейтцфельдта-Якоба.